Pm militare lascia toga, farà avvocato

(ANSA) - TORINO, 15 GEN - Lascia la magistratura e indossa la toga di avvocato Pierpaolo Rivello, 61 anni, già procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione. Diventerà partner dello Studio legale torinese del professor Alessandro Parrotta, specializzato in diritto penale dell'economia, bancario e fallimentare.

Rivello, torinese, è entrato in magistratura militare nel 1982. Fra le numerose inchieste che condusse durante il periodo in cui era procuratore capo a Torino spiccano quelle sui crimini di guerra commesse dai nazisti fra il 1943 e il 1945, come la fucilazione di 15 antifascisti a piazzale Loreto a Milano (con ergastolo per l'ex Ss Theodor Saevecke), l'eccidio della Benedicta, la strage del Turchino. E' stato anche molto attivo nella lotta al fenomeno del 'nonnismo' delle caserme.

Rivello ha una lunga esperienza come insegnante universitario: ha in attivo la reggenza di numerose cattedre universitarie sul territorio nazionale e all'abilitazione da ordinario in diritto processuale penale.