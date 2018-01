Le sorelle Labeque aprono tour a Torino

(ANSA) - TORINO, 15 GEN - Inizia da Torino, il 17 gennaio al Conservatorio Giuseppe Verdi, per l'Unione Musicale, il tour italiano 2018 delle sorelle Katia e Marielle Labèque che toccherà poi Mantova, Firenze e Bologna.

Il duo pianistico più affiatato della scena internazionale é affiancato per l'occasione da due giovani talenti percussionisti, Simone Rubino e Andrea Bindi. "Desideravamo far conoscere al pubblico due artisti giovani e bravi come Simone Rubino e Andrea Bindi", dicono le celebri sorelle in una recente intervista.

Simone Rubino è uno dei ultimi talenti cresciuti all'ombra della Mole Antonelliana, diplomato al Conservatorio di Torino e vincitore di diversi premi tra cui il Concorso Ard di Monaco di Baviera (2014) e il Foerderpreis della Radio Tedesca. Bindi, a soli 27 anni è divenuto primo timpano dell'Orchestra del Teatro alla Scala. Nella sua carriera ha collaborato con grandi formazioni di tutto il mondo. I quattro interpreti eseguono insieme brani di Bela Bartók, Johannes Brahms, Maki Ishii, Bryce Dessner.