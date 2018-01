Fuga d'amore finisce nel sangue

(ANSA) - TORINO, 15 GEN - Ha tentato di ammazzare due persone perché volevano riportare a casa la ragazza minorenne dell'amico, fuggita per stare con il fidanzato. Andrei Dragos Panainte, romeno 23enne residente ad Alba, è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio.

L'episodio risale allo scorso 23 settembre quando, poco dopo l'una di notte, in via Martorelli a Torino, la sorella della giovane scappata di casa, insieme a tre amici, si mette sulle tracce della ragazza. Quando incontra il fidanzato Stefan, insieme ad Andrei, lui nega di averla vista. Scoppia una lite e Andrei tira fuori un coltello di 20 centimetri, insegue, picchia e ferisce due ragazzi.

A distanza di quattro mesi, le testimonianze e le immagini delle telecamere di video sorveglianza di alcuni negozi della zona hanno permesso ai carabinieri di identificare l'autore dell'aggressione e di arrestarlo.