Fca, Marchionne vede raddoppio utili

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - L'ad del gruppo Fca Sergio Marchionne vede possibile un raddoppio degli utili, entro cinque anni, grazie alla spinta del marchio Jeep. In un'intervista, a Bloomberg, Marchionne spiega inoltre come la riforma fiscale varata dal presidente Usa Trump potrebbe portare utili per 1 miliardo di dollari l'anno.

Intanto l'A.d di Fca conferma la sua intenzione di uscire dal gruppo nel 2019, dopo 15 anni al vertice. Dice che il business dell'auto "se vuoi farlo bene ti consuma", e aggiunge: "Sono stanco e voglio fare qualcos'altro". Il suo successore sarà scelto internamente, spiega, e una lista è attualmente sotto esame. L'ad ha poi ribadito di non escludere di mantenere, anche dopo il 2019, un ruolo in Exor, la holding di controllo della famiglia Agnelli, dove ricopre attualmente la carica di vicepresidente.