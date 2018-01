Vandali bike sharing, minori denunciati

(ANSA) - TORINO, 13 GEN - La polizia ha fermato a Torino due ragazzi che stavano vandalizzando le bici in condivisione di 'Obike', start up di Singapore. I due minorenni sono stati sorpresi dagli agenti del commissariato San Donato in piazza Barcellona, mentre colpivano con una pietra il lucchetto installato sulla ruota posteriore che impedisce di sbloccarla senza la applicazione. I ragazzi sono stati denunciato per danneggiamento.

In questi mesi, le bici in condivisione sono state più volte vandalizzate: gettate dai fiumi, dai tetti e, in alcuni casi, anche sui binari delle ferrovie.