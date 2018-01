Serra marijuana in armadio, denunciato

(ANSA) - TORINO, 13 GEN - Nell'armadio della camera da letto aveva realizzato una serra in miniatura; all'interno tre vasi di terra con piante di marijuana recise e un termoconvettore per la coltivazione. E' quanto hanno scoperto i carabinieri di Settimo Vittone, che hanno denunciato a piede libero un 28enne per coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Il giovane era stato fermato sulla statale 26. A bordo della sua utilitaria, i militari dell'Arma hanno trovato 21,5 grammi di marijuana in parte suddivisa in bustine di plastica e in parte contenuta in un contenitore di vetro e in un pacchetto di sigarette. E' così scattata la perquisizione domiciliare che ha portato al ritrovamento della serra. Nel corso della perquisizione i militari hanno sequestrato anche altri 12 grammi di marijuana, una dose di hashish, un bilancino di precisione, un grinder e quattro confezioni di fertilizzante.