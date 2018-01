Renzi Vs Appendino, falsificato bilanci

(ANSA) - TORINO, 13 GEN - Si sposta da Roma a Torino lo scontro tra Pd e M5s. Dopo il botta e risposta Gentiloni-Raggi, quello tra Renzi e Appendino.

"Per mesi e mesi si è parlato del buon governo dei Cinque stelle" a Torino "ma per prima cosa hanno tagliato sulla cultura. Noi non vogliamo fare polemica ma mostrare una diversità. Noi siamo gli amministratori che non falsificano i bilanci, non mettono cinque milioni in più a penna. E nella nostra città i revisori dei conti non si dimettono", è il duro attacco del segretario Pd dal palco dell'assemblea degli amministratori dem.

"Dopo gli ultimi 'grandi' successi collezionati in politica, Renzi ha evidentemente deciso di sostituirsi ai magistrati, emettendo sentenze prima ancora della chiusura delle indagini, proprio mentre illustri esponenti del suo partito sono sotto inchiesta per il Salone del Libro e non solo", replica la prima cittadina del capoluogo piemontese. "La prossima volta pensi due volte - conclude - prima di accusare la nostra amministrazione".