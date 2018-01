Grande Nord presenta candidati Piemonte

(ANSA) - TORINO, 13 GEN - Sono stati presentati oggi a Torino, all'Hotel Royal, i candidati alla Camera dei Deputati e al Senato del movimento Grande Nord, che a livello nazionale fa riferimento all'ex capogruppo leghista alla Camera Marco Reguzzoni (ed ex presidente della Provincia di Varese), e a livello piemontese ad Oreste Rossi, ex deputato europeo di Forza Italia.

Sul palco, accanto ad Oreste Rossi c'erano Mariagrazia Rotella e Tonino Sidari candidati al Senato, e Anna Lucia Doleatto, candidata alla Camera.

"La nostra formazione non è un partito - ha detto Rossi - si tratta di un movimento in formazione che con orgoglio porta avanti ideali identitari e valori liberali troppo spesso accantonati e dileggiati dal populismo dilagante. Non una alternativa, ma una soluzione, che antepone al qualunquismo mediatico la sostanza e la concretezza derivanti dall'autorevolezza delle idee e dei candidati".