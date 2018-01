Acqua non potabile, disagi ospedale Ceva

(ANSA) - CEVA (CUNEO), 13 GEN - L'ordinanza che vieta l'uso dell'acqua della rete di Ceva, perché attualmente non potabile, avrà conseguenze anche sull'attività dell'ospedale San Bernardino di Ceva: lunedì resteranno chiuse la sala operatoria e l'ambulatorio di endoscopia.

Inoltre, la mensa non utilizzerà acqua corrente per lavaggi di ortofrutta e la preparazione dei cibi avverrà solo previa bollitura. Ai degenti è stata fornita acqua in bottiglia.

La nota sulla non potabilità dell'acqua è stata trasmessa dal Dipartimento prevenzione dell'Asl al Comune e all'Acda a seguito dello sforamento degli indici di inquinamento in alcuni campioni prelevati il 9 gennaio.