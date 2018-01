Vento e neve record, dossier maltempo Sm

(ANSA) - TORINO, 12 GEN - Dal vento a 200 kmh sulle cime del parco del Gran Paradiso ai 464 mm di pioggia, in 4 giorni, poco sotto i 1.200 metri di altitudine, dal record di temperature a Torino agli oltre 2 metri di neve sopra i 1.500. Il dossier di Smi (Società Meteorologica Italiana) riassume e documenta le tante anomalie del tempo che hanno caratterizzato i primissimi giorni del 2018 con scenari inediti per l'inverno.

Nella prima decade di gennaio, la temperatura media a Torino, 6.8, è stata di 3.8 gradi superiore alla norma, la più tiepida dall'inizio delle misure (1753), e, nonostante il maltempo, si sono aggiunti i 10 gradi in montagna, ad Ala di Stura. Ai 1.150 metri di Pian Audi, a Corio (Torino) la stazione meteo di Arpa ha misurato 464 mm di pioggia. A Balme nuovo record di pioggia e neve fusa, 319 mm in 48 ore.

La neve al suolo ha raggiunto i 189 cm a Sestriere, 187 a Salbertrand, oltre i 2 metri in Valle di Lanzo e Valsesia. Con i temporali fuori stagione dell'8 gennaio, raffiche di vento a 70-100 kmh.