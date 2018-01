Rinascente, 61mln per store Torino

(ANSA) - TORINO, 12 GEN - Rinascente investe 61 milioni di euro per ristrutturare lo store di Torino, in via Lagrange, dove sono previste circa 50 assunzioni. I lavori - ha spiegato l'amministratore delegato Pierluigi Cocchini, in un incontro in Comune - inizieranno entro questo mese con il piano -1 e coinvolgeranno progressivamente tutti gli altri piani, per terminare completamente a settembre 2019. Lo store rimarrà sempre aperto e ogni due o tre mesi verrà presentato un nuovo reparto.

Saranno investiti 33,5 milioni per l'acquisto dell'immobile e 19,1 milioni di ristrutturazione, di cui 1 milione al Comune di Torino per oneri relativi alla monetizzazione dei parcheggi, alle compensazioni ambientali e oneri di urbanizzazione. A questi si aggiungono i circa 8 milioni di euro che i brand partner impiegheranno per i loro spazi all'interno dello store.

"La città - ha detto la sindaca Chiara Appendino - sarà a fianco di un investitore che crede nel territorio".