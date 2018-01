Piemonte, 'differenziata' rifiuti 55.2%

(ANSA) - TORINO, 12 GEN - Ogni piemontese produce 458,5 kg di rifiuti all'anno di cui 205,3 indifferenziati destinati al 'recupero energetico' e, in minima parte, allo smaltimento. I dati, relativi al 2016, sono stati approvati oggi dalla giunta della Regione Piemonte. La raccolta differenziata si è attestata al 55.2%, quasi dieci punti percentuali sotto l'obiettivo minimo prefissato per ogni Comune entro il 2020.

Il Novarese è la provincia più virtuosa mentre il bacino della città di Torino e la provincia di Alessandria,restano lontani dai limiti previsti per la produzione e la quota di differenziata. "Con questi dati abbiamo il terreno su cui si andrà ad applicare la nuova legge regionale 1/2018 in materia di gestione dei rifiuti urbani - afferma l'assessore all'Ambiente della Regione Piemonte, Alberto Valmaggia - Sono certo che i nuovi strumenti normativi possano orientare le realtà ad oggi meno virtuose verso gli obiettivi che si siamo dati".