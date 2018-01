Gtt, autorizzato piano industriale

(ANSA) - TORINO, 12 GEN - Via libera al piano industriale di Gtt (Gruppo Torinese Trasporti). L'assemblea dei soci, riunita oggi, ha autorizzato il piano di salvataggio e rilancio dell'azienda: "Abbiamo salvato l'azienda e ora inizierà il suo rilancio", annuncia, su Fb, la sindaca Chiara Appendino.

"A partire dalla fine di quest'anno - continua la sindaca - arriveranno sulle strade della Città di Torino nuovi bus ecologici, 471 entro la prossima estate. Nel 2021 arriveranno 40 nuovi tram, totalmente accessibili. Ringrazio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Piemonte, Gtt, i suoi lavoratori e tutti coloro che hanno collaborato a questo risultato. Non è stato facile ma ce l'abbiamo fatta - conclude Chiara Appendino -. Che il trasporto pubblico di Torino torni ad essere un motivo di orgoglio per tutti i torinesi".