Picco influenza,83 mila casi in 7 giorni

(ANSA) - TORINO, 11 GEN - Continua a crescere l'epidemia di influenza in Piemonte. Nella prima settimana di gennaio si sono verificati 83 mila nuovi casi, l'incidenza è salita a 18,7 casi ogni 1.000 assistiti dal servizio sanitario, mentre la media nazionale è di 13,11. I dati sono stati diffusi dal SeReMi, il servizio di riferimento regionale di Epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie infettive.

Dall'inizio dell'inverno i piemontesi colpiti dall'influenza sono 300 mila. Il numero dei casi è in diminuzione nella fascia pediatrica da 0 a 14 anni, con un'incidenza di 22 ogni 1.000 assistiti, in aumento nella fascia 15-64 anni, 20 casi, e sopratutto in quella degli ultrasessantacinquenni, 13 casi ogni casi ogni 1.000.

Il totale dei vaccinati al 3 gennaio è 616.592.