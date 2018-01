Embraco, chiesto incontro a Gentiloni

(ANSA) - TORINO, 11 GEN - I lavoratori dell'Embraco sono partiti in corteo e bloccano il traffico alla rotonda stradale vicino allo stabilimento di Riva di Chieri. Sfilano dietro il grande striscione 'Lavoratori Embraco gruppo Whirlpool', già usato in questi mesi durante le iniziative di protesta. La protesta dopo l'annuncio della proprietà, il gruppo Whirlpool, di chiudere lo stabilimento torinese licenziando 497 lavoratori su un totale di 537. I lavoratori domani chiederanno un incontro con il premier Paolo Gentiloni, al Lingotto per l’assemblea degli amministratori locali del PD. È una delle iniziative decise davanti ai cancelli dello stabilimento di Riva di Chieri.

Una delegazione di lavoratori sempre domani andrà a Roma al ministero dello Sviluppo Economico dove è convocato un incontro alle 14.