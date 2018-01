Cirko Vertigo amplia teatro con Caffé

(ANSA) - TORINO, 11 GEN - A pochi mesi dall'apertura del nuovo Teatro di Fondazione Cafè Muller negli spazi dell'ex cinema a luci rosse Alexandra, grazie anche al contributo della Fondazione Crt, la Fondazione Cirko Vertigo apre un altro spazio limitrofo, il Cafè Alberto. Una caffetteria che vuole essere - spiega il direttore di Cirko Vertigo, Paolo Stratta - un bistrot per il quartiere, in via Sacchi, accanto a dove per quasi 50 anni Caffè Alberto aveva la torrefazione del suo caffè Alberto, ma anche un luogo per momenti creativi, un crocevia di idee e progetti intorno al mondo del circo e del teatro.

In occasione dell'apertura della nuova 'boutique' (l'ad di Caffè Alberto, Corrado Alberto ha annunciato altre apertura a Torino dopo questa) Cirko Vertigo ha anche illustrato la sua nuova stagione che si apre il 13 gennaio con l'anteprima nazionale dello spettacolo 'La Gran Misa Patolica', di Leo Bassi, tra i 10 clown più famosi al mondo. Uno spettacolo irriverente,politicamente scorretto, contro le nuove forme di idolatria.