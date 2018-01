Torino, prorogata mostra su Mirò

(ANSA) - TORINO, 10 GEN - E' stata prorogata fino al 4 febbraio, la mostra torinese 'Miró! Sogno e colore'. La decisione dopo il grande successo delle ultime settimane. A Palazzo Chiablese, dallo scorso 3 ottobre, sono esposte 130 opere provenienti dalla Fundació Pilar i Joan Miró a Maiorca, che conserva la maggior parte delle opere dell'artista catalano create nei 30 anni della sua vita sull'isola.

Tra i capolavori in mostra, Femme au clair de lune (1966), Oiseaux (1973), Femme dans la rue (1973).

La mostra è organizzata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Musei Reali di Torino e Gruppo Arthemisia, con il patrocinio e il supporto di Regione Piemonte e Città di Torino, in collaborazione con Fundació Pilar i Joan Miró a Maiorca e vede come curatore scientifico Pilar Baos Rodríguez.