Spaccio tra studenti Alba, presa banda

(ANSA) - ALBA (CUNEO), 10 GEN - Ogni scuola era stata affidata ad un pusher, in modo da fidelizzare i clienti, giovani e giovanissimi, che li consideravano un vero e proprio punto di riferimento per lo sballo del weekend. Era una organizzazione ben ramificata quella smantellata dai carabinieri di Alba, nel Cuneese, che hanno messo fine ad un ricco commercio di droga.

Cinque le misure cautelari eseguite nei confronti di altrettanti soggetti, italiani e sudamericani.

L'operazione 'ragnatela', come è stata ribattezzata, ha permesso all'Arma di dimostrare circa 350 cessioni di stupefacente, per un volume d'affari superiore ai 70mila euro.

Sequestrati 500 grammi di droga, tra marijuana, hashish, cocaina, eroina, ketamina e buprenorfina, oltre a 10 mila euro ritenuti provento dello spaccio.

Sono 62 gli assuntori di stupefacenti segnalati alla prefettura di Cuneo dai carabinieri che hanno identificato in tutto 13 persone: nove italiani, tre cittadini del Gambia e un cubano. Per cinque di loro sono scattate le misure cautelari.