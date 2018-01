'Roero day' in 70 cantine e sentieri

(ANSA) - ASTI, 10 GEN - Le rocche del Roero, i castelli, le vigne patrimonio Unesco sono le tappe di un itinerario turistico in programma l'8 e 9 aprile che parte dal castello di Guarene, nel Cuneese, in occasione dei 'Roero days', due giorni di degustazioni e visite guidate a 70 cantine del territorio.

Organizzato dal Consorzio di tutela del Roero, l'evento porta alla scoperta dei territori dei vitigni autoctoni dell'Arneis e del Nebbiolo.

Tra le novità di quest'edizione, i progetti turistici dei 'Sentieri del Vino' e dei "Sentieri Mga" (Menzioni geografiche aggiuntive della Docg Roero). Il 9 aprile saranno presentate le nuove annate di Roero Arneis 2017, Roero 2015 e Roero Riserva 2014. Il Consorzio conta oltre 300 iscritti fra produttori e viticoltori e più di mille sono gli ettari vitati della denominazione Roero, per un totale di circa 6 milioni di bottiglie prodotte, delle quali cui il 60% viene esportato.