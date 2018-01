Khedira, in corsa scudetto tante squadre

(ANSA) - TORINO, 10 GEN - "Vincere lo scudetto quest'anno sarà ancora più difficile". Prevede una corsa al titolo equilibrata il centrocampista della Juventus, Sami Khedira. "In vetta alla serie A ci sono tante squadre forti - osserva il tedesco ai microfoni di Sky Sport -, il Napoli ma anche l'Inter, la Roma e la Lazio oltre ovviamente alla Juventus. Per questo sarà più difficile, dobbiamo lavorare ancora più duramente per provare a vincerlo, restando concentrati".

Lo scudetto non è l'unico obiettivo dei bianconeri, a febbraio riprenderà anche la Champions League. "Le sorprese ci sono nella fase a gironi, ma il vero torneo inizia agli ottavi - ammette Khedira -. Non c'è una sola favorita, c'è il Bayern Monaco con il nuovo allenatore, il Manchester City o il Psg che ha una grande disponibilità economica e giocatori di qualità, ci sono il Real Madrid, il Barcellona, la Juventus, sono tante le squadre che possono vincere la Champions".