Italiano scomparso,identificato cadavere

(ANSA) - TORINO, 10 GEN - La polizia di Panama ha identificato il cadavere di Furio Ferrari, il chirurgo plastico torinese scomparso lo scorso 26 novembre in circostanze ancora da chiarire. Lo rende noto l'ex compagna, Virginia Sanchesi, riferendo quanto comunicatole oggi dalla Farnesina, che - sostiene la donna - sta indagando sulle cause della morte, forse un omicidio.

"La notizia non fa che confermare quanto purtroppo temevamo da tempo - afferma la donna -. Furio non era mai sparito per così tanto tempo senza dare sue notizie".

L'uomo viveva da tempo in Centro America. Dopo aver abbandonato la professione medica, si era dedicato alla compravendita di immobili. Da sei anni era sposato con una manager messicana, Marialena Vallerino Ferrari, anche lei morta e seppellita nei giorni scorsi a Panama. Non è chiaro, al momento, se i due siano morti insieme.

Ferrari lascia tre figli: Elodie, nata dalla relazione con la Sanchesi, Simone e Maria Novella avuti dalla prima moglie.