Clonavano carte carburante, 6 denunce

(ANSA) - TORINO, 10 GEN - Clonava le carte carburante aziendali per fare il piena alla sua auto e a quella di amici e parenti. La truffa è stata scoperta dai carabinieri di Moncalieri, alle porte di Torino, che hanno denunciato sei persone per utilizzo indebito di carte di pagamento. Sequestrato il 'kit da clonazione', con tanto di programmi software e carte vergini.

Le indagini hanno preso il via dalle denunce della azienda truffata, specializzata nel collaudo di prototipi, che ha riscontrato un buco di 50 mila euro nella contabilità aziendale.