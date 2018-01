Starup Scloby, 100.000 euro in 48 ore

(ANSA) - TORINO, 9 GEN - La startup torinese Scloby - che opera nel mercato retail e ha ideato un sistema che sostituisce i classici registratori di cassa e software gestionali con tablet e smartphone - ha lanciato una campagna di equity crowfunding sulla 'piattaforma mamacrowd' e, in meno di 48 ore, ha raccolto oltre 100.000 euro. L'azienda, che si è sviluppata tre anni fa nell'incubare I3P del Politecnico di Torino, nel 2017 ha realizzato un fatturato di 430.000 euro, il doppio di quello dell'esercizio precedente, e ha raggiunto il break even. Scloby - fondata da Francesco Medda, 31 anni, di origini sarde ma a Torino da molti anni - grazie al proprio software può acquisire dati sui consumi che possono essere usati dalle aziende per migliorare i propri servizi. Ha 400 clienti in tutta Italia, tra i quali Desigual, Armani, Frescobaldi e Maserati.

L'anno scorso ha vinto il premio 'Startup dell'anno I3P' perché ha ottenuto le migliori performance di mercato. Ha sei dipendenti con contratto a tempo indeterminato.