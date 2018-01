Commercialisti Torino, morto Milanese

(ANSA) - TORINO, 9 GEN - E' morto la notte scorsa nella sua casa di Mondovì, dove era nato 74 anni fa, Aldo Milanese, per 16 anni presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Torino. Lo rende noto Luca Asvisio, a cui Milanese aveva ceduto la guida dell'ordine alla fine del 2016.

"Non ho parole per esprimere il dolore che sta toccando tutti quelli che in questi trent'anni, e oltre, hanno vissuto con Milanese un periodo straordinario per la nostra professione che, con pervicacia e passione, ha unito oltremodo, e ha fatto uscire dai propri limitati ambiti - commenta Asvisio -. Sono stati momenti indimenticabili che il dolore non può cancellare oggi e che domani saranno ancora più fulgidi e rimarranno scolpiti per sempre".

Figura nota negli ambienti politico, istituzionali ed economici piemontesi, Milanese era presidente della Fondazione Piero Piccatti, l'ente dell'Ordine dei Commercialisti che prepara all'esame di abilitazione professionale i neolaureati di tutto il Piemonte.