Amazon apre nuovo centro distribuzione

(ANSA) - TORINO, 9 GEN - Amazon aprirà un nuovo centro di distribuzione a Torrazza Piemonte, 25 km a nord-est di Torino. È il quarto in Italia ed entrerà in attività nell'autunno del 2018, esattamente un anno dopo le aperture dei siti di Passo Corese (Rieti) e Vercelli, operativi da settembre del 2017. Lo annuncia l'azienda confermando la notizia anticipata su La Stampa.

Amazon creerà 1.200 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni dal lancio del sito e investirà 150 milioni di euro nella nuova struttura da 60.000 metri quadri che aiuterà a garantire consegne rapide per i clienti in Italia e in Europa, oltre a rappresentare un motore di sviluppo economico e occupazionale per l'intera area. Il sito sarà dotato della moderna tecnologia Amazon Robotics.

"La decisione di Amazon è lungimirante", afferma Chiara Appendino, sindaca di Torino, mentre il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino parla di una "conferma di come il Piemonte sia un territorio dove vale la pena investire".