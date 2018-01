Aeroporto Caselle, record di passeggeri

(ANSA) - TORINO, 9 GEN - L'Aeroporto di Torino ha battuto nel 2017 il record storico di passeggeri, superando la barriera dei 4 milioni (4.176.556) e il precedente record annuale del 2016: l'aviazione commerciale di linea e charter è cresciuta del 5,8% rispetto all'anno precedente. Il traffico nazionale è aumentato del 6,1%, quello internazionale del 3,8%. In aumento del 4,7% i movimenti di aviazione commerciale, 39.725 nel 2017. I passeggeri su voli di linea e charter sono stati il 32,2% in più rispetto al 2013.

Negli ultimi quattro anni il traffico di linea internazionale è passato dal 40% al 47% del totale e la percentuale di traffico low cost è aumentata dal 25% al 58%. Anche nel 2017 Roma è stata la prima destinazione servita con oltre 546 mila passeggeri, seguita da Catania con 341 mila e Londra (collegata con i voli per gli aeroporti di Gatwick, Heathrow, Luton e Stansted) con 319 mila. La classifica prosegue con Napoli, Palermo, Bari, Francoforte, Monaco, Barcellona, Parigi, Lamezia Terme e Amsterdam.