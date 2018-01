Fiom incontra istituzioni su futuro Fca

(ANSA) - TORINO, 8 GEN - La Fiom incontrerà venerdì i vertici di Regione Piemonte e Città di Torino per fare il punto sulla situazione di Fca a Torino. L'incontro era stato sollecitato a dicembre proprio dalla Fiom "per chiedere un impegno preciso delle istituzioni per garantire un futuro produttivo e occupazionale agli stabilimenti torinesi di Fca del Polo del lusso, interessati nel 2017 da cali produttivi, aumento del ricorso agli ammortizzatori sociali e assenza di nuovi investimenti programmati, con l'esaurimento degli ammortizzatori sociali prevista a settembre per la Carrozzeria di Mirafiori".

"I tempi di cui si parla per l'annuncio, da parte di Fca, di futuri investimenti sono troppo lunghi e acuiscono incertezza e preoccupazione tra i lavoratori. Alle istituzioni chiederemo di attivarsi per sollecitare maggiore trasparenza e tempestività nel rispondere ai tanti interrogativi aperti. Limitarsi ad aspettare la 'buona novella' dell'azienda ci sembra rischioso", sottolinea Federico Bellono, segretario provinciale Fiom.