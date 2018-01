Artissima, al via progetto digitale

(ANSA) - TORINO, 8 GEN - Artissima, la fiera d'arte contemporanea di Torino che tradizionalmente si tiene il primo week end di novembre, apre il 2018 promuovendo la seconda edizione del suo progetto digitale #ArtissimaRewind, un ricco calendario di appuntamenti virtuali, nati per raccontare l'esperienza della fiera. A partire dall'11 gennaio, tutti i giovedì fino a maggio, la Video Gallery sul sito della fiera (www.artissima.it) e i canali social di Artissima propongono un ricco palinsesto di conversazioni, incontri e visite guidate. Si alternano i video dedicati alle Walkie Talkies by Lauretana, coordinate da Abaseh Mirval), i filmati degli Ypsilon St'Art Tour (percorsi tematici) e le riprese di una selezione di incontri tra quelli tenuti al Piper-Learning at the discotheque, il progetto speciale coordinato da Paola Nicolin. "'Artissima' - dicono i promotori - vuole offrirsi come un ecosistema digitale, dinamico, propulsivo, pronto a dialogare con il proprio pubblico di appassionati e affezionati 365 giorni all'anno".