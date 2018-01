Urto fra auto, due feriti a Torino

(ANSA) - TORINO, 7 GEN - Due persone sono rimaste ferite stamani a Torino in un incidente stradale all'incrocio fra corso Brunelleschi e via Monginevro, davanti al Cie. La polizia municipale è alla ricerca di testimoni che permettano di ricostruire l'accaduto con la maggiore precisione possibile.

Una Nissan Qashgai ha urtato una Fiat 600. La prima ha abbattuto un semaforo, la seconda ha terminato la corsa contro il muro del Cie. Il conducente della Fiat è in prognosi riservata.