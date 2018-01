Stendino in fiamme, famiglia in ospedale

(ANSA) - PONTESTURA (ALESSANDRIA), 7 GEN - Una famiglia composta da padre, madre e tre figli, italiani, è finita al pronto soccorso dell'ospedale di Casale Monferrato per le conseguenze di un incendio in un alloggio a Pontestura (Alessandria). Dopo i controlli dei medici sono stati dimessi.

Ad andare in fiamme è stato uno stendino posizionato vicino a una stufa. I cinque hanno respirato il fumo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e personale del servizio di soccorso 118.