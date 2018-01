Sci, più presenze in piste e alberghi

(ANSA) - TORINO, 6 GEN - Si chiude con un bilancio lusinghiero il periodo delle feste natalizie nelle stazioni invernali del Piemonte. A sottolinearlo l'assessorato regionale al Turismo, che ha raccolto dati e indicazioni della varie località sciistiche. Camere quasi sempre tutte occupate negli alberghi delle Valli di Susa e Chisone, 90-100% nel ponte di Capodanno; nello stesso weekend 81% nell'area del Gran Paradiso.

Nelle valli del Cuneese tasso di occupazione quasi sempre intorno al 90%, grazie anche all'apertura anticipata di molti impianti; sulle piste della 'Riserva Bianca' a Limone +16% presenze, + 30% ad Artesina, stando ai dati aggiornati al 2 gennaio.

Nel Biellese, +50 di skipass venduti, 4.000 dal 23 dicembre al 5 gennaio. Buoni segnali anche dal Vco: +10 presenze a San Domenico, in linea con l'anno scorso i dati di Macugnaga, 'Domobianca' e San Domenico di Varzo. In Valsesia, camere d'albergo quasi sempre piene al 100%, a Scopello e Alpe di Mera, in media 1.200 passaggi al giorno sulle piste.