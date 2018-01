Nosiglia, passi concreti per migranti

(ANSA) - TORINO, 6 GEN - Opporsi a chi vuole erigere muri e impegnarsi per "passi concreti" nei confronti degli immigrati.

L'arcivescovo di Torino, mons. Cesare Nosiglia, nell'omelia della festa dell'Epifania: "Anche oggi tante persone di altre nazioni e religioni - ha detto - interrogano le nostre istituzioni e la nostra Chiesa, la nostra società" e "se la nostra risposta resta estranea ai loro bisogni esistenziali, spirituali e umani, facciamo come Erode, i sacerdoti e gli scribi".

"In particolare - ha proseguito mons. Nosiglia - nei confronti degli immigrati, tutto ciò esige passi concreti: l'accoglienza, la protezione, la promozione culturale e della formazione al lavoro, l'integrazione nella società. E per far questo è necessario - ha aggiunto l'arcivescovo di Torino - un impegno corale delle istituzioni, del mondo civile ed ecclesiale. Si preferisce erigere muri che dividono, invece di ponti che uniscono, nell'incontro reciproco e nella comune collaborazione. A questi atteggiamenti e e scelte di vita dobbiamo opporci".