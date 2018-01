Marijuana sotto la maglia, arrestati

(ANSA) - TORINO, 6 GEN - I carabinieri del nucleo radiomobile di Ivrea hanno arrestato per spaccio due italiani incensurati, di 28 e 19 anni, residenti a Mazzè e Cigliano. I due sono stati controllati mercoledì sera mentre passeggiavano a piedi in corso Massimo D'Azeglio a Ivrea. Nel corso del controllo non è sfuggito ai militari il forte odore di marijuana. La perquisizione ha consentito di trovare, nascosti sotto i maglioni dei ragazzi, tre sacchetti di plastica trasparente contenenti la droga, per un peso complessivo di 315 grammi.

La sostanza marijuana, che avrebbe fruttato circa 3.000 euro, è stata sottoposta a sequestro. Il gip del tribunale di Ivrea ha concesso a entrambi gli arresti domiciliari.