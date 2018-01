Formazza, da 10 anni senza paravalanghe

(ANSA) - FORMAZZA (VCO), 06 GEN - "La valle Formazza aspetta da 10 anni il paravalanghe che dovrebbe proteggere gli ultimi 300 metri della strada statale 659 che da Formazza sale alla Cascata del Toce. E' stato promesso, ripromesso e mai realizzato''. La protesta sta arriva da Bruna Papa, sindaca di Formazza, l'ultimo paese a nord dell'Ossola, al confine svizzero. Anche quest'anno, Anas ha chiuso il tratto di statale che sale alla piana di Riale (1720 metri) a causa del pericolo valanghe. "Da anni è già pronto un progetto preliminare per il paravalanghe - dice il sindaco - . ma resta fermo nei cassetti di Anas. E noi subiamo i disagi. In quell'area ci sono diverse attività commerciali che restano isolate ma anche tre dighe che contengono 44 milioni di metri cubi di acqua. E se succedesse qualcosa alle dighe o al metanodotto che arriva dall'Olanda come potremmo intervenire se la strada è chiusa? Sono infrastrutture di importanza nazionale, la cui sicurezza va garantita tutto l'anno" .