Coordinatori Pd, 'sindaco del collegio'

(ANSA) - TORINO, 6 GEN - Per vincere alle prossime Politiche "serve un Sindaco del collegio". Lo sottolineano, in un appello diretto al segretario nazionale Matteo Renzi e ai vertici regionali e torinesi del PD, i coordinatori dei circoli di Moncalieri, Nichelino e Carmagnola del partito. L'iniziativa a pochi giorni dalla kermesse del PD al Lingotto di Torino (12 e 13 gennaio) che sarà chiusa dall'ex premier Renzi.

"Per vincere serve un Sindaco del Collegio - si legge nell'appello - candidato del e dal suo territorio, abituato all'ascolto e al dialogo quotidiano con le persone; un profilo radicato, credibile, conosciuto e riconosciuto, in grado dunque di fare la differenza nei collegi uninominali". I firmatari dell'appello, oltre ai coordinatori dei tre circoli, i sindaci di Moncalieri, Paolo Montagna e di Nichelino, Giampiero Tolardo.