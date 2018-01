Bloccato da neve, salvato dopo 11 ore

(ANSA) - CREVOLADOSSOLA (VCO), 06 GEN - Ci sono volute quasi undici ore per portare in salvo un tecnico di una società di telefonia mobile rimasto bloccato ai 1700 metri della Colmine, cima che sovrasta Crevoladossola (VCO). La richiesta di aiuto era scattata poco prima delle 18 di ieri: il tecnico, portato in alpeggio da un elicottero, era rimasto bloccato dalla troppa neve che aveva impedito il recupero con il velivolo.

Immediatamente eri sera erano state organizzate le squadre di ricerca da parte del Soccorso alpino che hanno faticato non poco per farsi strada nella neve. Le operazioni di salvataggio si sono concluse solo questa mattina. Il tecnico sta bene.