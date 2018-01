Saldi Serravalle, 5 km coda

(ANSA) - SERRAVALLE SCRIVIA (ALESSANDRIA), 5 GEN - Barriere anti-intrusione, pattuglie a piedi, droni. Sono le misure di sicurezza approntate dalle forze dell'ordine a Serravalle Scrivia (Alessandria) nella zona del Serravalle Designer Outlet in occasione dell'avvio dei saldi. Sono impegnati carabinieri, polizia stradale e polizia municipale, il cui comandante, Ezio Bassani, afferma che sono attese "almeno 50 mila persone al giorno".

Dalla sala operativa dell'autostrada Milano-Genova si segnalano code in uscita con i veicoli incolonnati per quasi cinque chilometri.