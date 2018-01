Saldi, buon avvio anche in periferia

(ANSA) - TORINO, 5 GEN - Grande movimento, oggi a Torino, per l'avvio dei saldi della stagione invernale. I commercianti, che hanno registrato buoni afflussi anche nelle periferie, esprimono un cauto ottimismo, complice forse anche il fatto che gli sconti abbiano preso il via dal 50%, con punte anche del 70%.

Le consuete lunghe code fuori dal negozio di Olimpic, storico negozio torinese di abbigliamento d'alta gamma in piazza San Carlo, Folla nei grandi centri commerciali delle aree periferiche, e negli outlet - con code di auto fino a 5 km a Serravalle Scrivia. Presi d'assalto anche i punti vendita in centro città delle grandi catene di abbigliamento: lunghe attese ai camerini di prova e alle casse. "Sta andando abbastanza bene - dice la presidente dell'Ascom di Torino, Maria Luisa Coppa - Vengono premiati i prodotti di qualità e la professionalità dei negozi, con buoni risultati di chi ha fatto innovazione e mandato messaggi ai clienti. C'è ottimismo per migliorare i risultati dello scorso anno".