Polstrada, 4 mila patenti ritirate

(ANSA) - TORINO, 5 GEN - I piemontesi sono indisciplinati alla guida: questo è quanto emerge dal bilancio 2017 della Polizia stradale in Piemonte e Valle d'Aosta. Le infrazioni rilevate sono state 128.600, di cui più di 4mila hanno portato al ritiro patente. 6463 persone sono state trovate senza cinture di sicurezza, mentre 4476 guidavano parlando al cellulare. Le sanzioni per eccesso di velocità sono state 18414, di cui più di 3mila per velocità pericolosa. Su circa 113mila controlli, 1900 conducenti sono risultati positivi all'alcol test e 117 in stato di alterazione per uso di sostante stupefacenti. Nell'anno appena trascorso, durante i weekend ci sono stati 61 incidenti, di cui tre mortali, 44 persone sono rimaste ferite.

Sono diminuiti del 6,5% rispetto al 2016, invece, i sinistri in autostrada (878 gli incidenti con lesioni e 29 quelli mortali).