Lotta a zanzare, 41 Comuni in campo

(ANSA) - CASALE MONFERRATO (ALESSANDRIA), 5 GEN - Sono 41 i Comuni - capofila Casale Monferrato con oltre 76mila cittadini - ad aver aderito al progetto di lotta integrata alle zanzare per il 2018. Previsto un finanziamento da parte della Regione del 50% della spesa complessiva.

La lotta alla proliferazione degli insetti prosegue da più di 20 anni. Nell'anno in corso le attività saranno concentrate nelle azioni di contenimento nei contesti rurali e urbani, in particolare nei confronti della 'Tigre', pericolosa anche dal punto di vista sanitario; da parte della Regione, intanto, continueranno le attività di studio e, sempre contenimento, degli esemplari derivanti dalla filiera di produzione risicola.

Suggeriti dalle amministrazioni monferrine interventi ad hoc nell'ambito del progetto, presentato a Regione e Ipla.