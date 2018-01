Influenza, a Torino 330 letti in più

(ANSA) - TORINO, 5 GEN - Negli ospedali di Torino e dell'area metropolitana torinese sono stati attivati 330 posti letto in più per fronteggiare il picco influenzale. La situazione dal punto di vista dell'affollamento nei pronto soccorso è sotto controllo, seppure con qualche criticità. E' quanto emerge dall'incontro dell'assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta, con i vertici delle aziende sanitarie.

Tutte le aziende sanitarie hanno avviato i propri piani tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre, mettendo a disposizione oltre 330 posti letto supplementari negli ospedali di Torino e provincia. Il tutto tenendo conto dei posti recuperati dai reparti meno utilizzati nel periodo, e di quelli attivati in strutture di lungodegenza e Rsa. In particolare, l'Asl Città di Torino ha messo a disposizione 140 posti letto, inclusi i 40 presso la Rsa Carlo Alberto che saranno attivi dalla prossima settimana. E la Città della Salute ne ha recuperati altri 55, con l'apertura, da oggi, del reparto-polmone da 20 posti.