Banda 'chiave bulgara', chiuse indagini

(ANSA) - TORINO, 5 GEN - La Procura di Torino ha chiuso le indagini su una banda specializzata in furti negli appartamenti che, secondo gli investigatori, faceva riferimento alla mafia georgiana, attiva in tutta Europa. Gli indagati sono trenta.

Il procedimento, coordinato dal pm Roberto Sparagna, ha preso il via nel 2016 dopo un controllo effettuato a San Mauro (Torino) dai carabinieri di Chivasso. Il gruppo, servendosi delle cosiddetta "chiave bulgara" (un insieme di ferri e ferretti di varie dimensioni combinabili tra loro) riusciva a sbloccare ogni tipo di serratura senza danneggiarla o tagliarla.

I soldi e gioielli venivano subito spesi o rivenduti, mentre il resto della refurtiva veniva consegnato a due corrieri di Reggio Emilia.

Il sospetto degli inquirenti è che dietro la banda ci fosse una struttura verticistica, con regole ferree e ruoli precisi.

Alcune delle tecniche utilizzate sarebbero riconducibili ai servizi segreti dell'ex Unione Sovietica.