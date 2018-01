Allegri, cresce condizione di Dybala

(ANSA) - TORINO, 5 GEN - Cresce la condizione di Paulo Dybala dopo la "bella prestazione nel derby" e quasi sicuramente sarà impiegato dal 1' anche domani a Cagliari. "Ma Paulo - precisa Allegri - non può fare il centravanti in una grande squadra, quello lo era a Palermo. Là giocavano a 50 metri dalla porta, la Juve a 20 metri. Le migliori prestazioni di Dybala sono arrivate quando veniva da dietro, anche nel gol a Verona è partito da mezz'ala. In un centrocampo offensivo, Dybala potrebbe fare la mezz'ala".

Ancora qualche dubbio la formazione per Cagliari: "Mandzukic sta bene come tutti, a parte gli acciaccati, stiamo crescendo di condizione. Oggi valutiamo se giocare con il centrocampo a due o a tre, chi mettere terzino destro tra Barzagli e Lichtsteiner".

Ancora assenti Buffon, Cuadrado, De Sciglio.