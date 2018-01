Accoltella nuora per 'questione d'onore'

(ANSA) - TORINO, 5 GEN - Voleva salvare l'onore del figlio: è per questo motivo che Agostino Andreozzi, 69 anni, ieri ha gravemente ferito a coltellate la nuora, Emma Guarnero, 40 anni, a Torino nel quartiere Borgo Vittoria. L'uomo, che è stato arrestato, davanti ai carabinieri ha ammesso i fatti e ha reso una giustificazione di questo tenore. Secondo quanto lui stesso ha ricostruito, la Guarnero aveva tradito il marito.

La donna è stata sottoposta nella notte a un intervento chirurgico all'ospedale San Giovanni Bosco. I medici hanno suturato la lesione al collo. La trachea, lacerata, è stata ricostruita, così come il naso, il labbro e una palpebra. La consulenza degli oculisti ha escluso danni al bulbo oculare. I medici sono intervenuti anche sul cuoio capelluto e sulle mani, che la donna aveva utilizzato per tentare di difendersi.