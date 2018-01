Torino, Mihajlovic verso esonero

(ANSA) - TORINO, 4 GEN - Si fanno sempre più insistenti le voci di un esonero dell'allenatore del Torino Sinisa Mihajlovic.

Manca ogni forma di ufficialità, ma il presidente Urbano Cairo avrebbe preso la decisione nella notte dopo la nuova sconfitta dei granata nel derby di Coppa Italia. A essere fatale al tecnico serbo, tuttavia, sarebbero stati soprattutto i deludenti risultati in campionato - 10 pareggi - che hanno tenuto lontano il Torino dalle prime sei posizioni e dalla zona Europa League.

Dopo il ko contro la Juventus, condito dall'espulsione per le proteste dopo il presunto fallo di Khedira su Acquah nell'azione del raddoppio bianconero, Mihajlovic non si è presentato in sala stampa, dove ha mandato il vice Attilio Lombardo. "Era troppo frustrato per venire a parlare con i giornalisti di quell'episodio", ha spiegato Lombardo.