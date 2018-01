Torino, Alice nel paese delle meraviglie

(ANSA) - TORINO, 3 GEN - Riprende il 9 gennaio, al Teatro Carignano di Torino, fino al 6 maggio 2018, il programma di teatro per le scuole con una nuova produzione, 'Alice nel paese delle meraviglie' tratto dal romanzo di Lewis Carroll. Il debutto dello spettacolo in prima nazionale per il pubblico è fissato per il 13 gennaio 2018. Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, è diretto da Marco Lorenzi ed è interpretato da Ludovica Apollonj Ghetti, Vittorio Camarota, Giorgia Cipolla, Marta Cortellazzo Wiel, Alfonso D'Angelo. L'adattamento è di Marco Lorenzi e Francesco Scarrone, l'ideazione delle scene e dei costumi dello stesso Lorenzi e degli allievi dell'Accademia di Belle Arti di Torino Eleonora Gallo e Stefano Di Pascale.

Lorenzi porta in scena un testo che conserva il fascino del sogno attraverso i suoi personaggi, la psicologia umana, le emozioni, la vulnerabilità, i doppi sensi, le figure retoriche, che sono in fondo una metafora della vita.