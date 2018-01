Testa maiale con occhiali, esposto Lav

(ANSA) - ASTI, 4 GEN - Una testa di maiale mozzata con gli occhiali da sole, in una vetrina di una macelleria del centro di Asti "è fortemente evocativa del tema della morte". Con questa motivazione la Lav astigiana ha presentato denuncia alla polizia municipale affinché venga rimossa.

"Tale tema - spiega la Lav in una nota - è stato più volte oggetto di sentenze del Giurì dell'Istituto di Autoregolamentazione pubblicitario e che esprimono una posizione di garanzia e tutela verso tutti quei cittadini particolarmente sensibili al tema della sofferenza animale e in particolar modo per tutelare i bambini verso cui la comunicazione di un tema delicato come quello della morte merita una particolare attenzione pedagogica".

La Lav spiega che "numerosi sono stati i commenti dei cittadini e le condivisioni del post che ieri sera è stato pubblicato sulla pagina Facebook dell'associazione". Per questo "riteniamo che nel 2018 non si possa più pensare che beffeggiare e umiliare una vita negata possa essere ritenuto ironico".