Piemonte gLocal omaggia Flavio Bucci

(ANSA) - TORINO, 4 GEN - Dedica un omaggio a Flavio Bucci, tra i massimi attori italiani di cinema e teatro, che ha lavorato con registi come Elio Petri, Mario Monicelli, Giuliano Montaldo, Dario Argento, Gabriele Salvatores e Paolo Sorrentino, la 17/a edizione del Piemonte Movie gLocal Film Festival, in programma a Torino dal 7 all'11 marzo.

Flavio Bucci sarà anche Presidente della giuria del concorso Spazio Piemonte, riservato a cortometraggi piemontesi. Il celebre attore, nato a Torino nel 1947 da padre molisano e madre pugliese, ha frequentato la Scuola del Teatro Stabile di Torino e ha esordito nel cinema nel 1971 con 'La classe operaia va in paradiso' di Elio Petri, che lo volle anche protagonista di 'La proprietà non è un furto'. Ha raggiunto la fama del grande pubblico con lo sceneggiato tv 'Ligabue' diretta da Salvatore Nocita, del 1977, nel ruolo del tormentato pittore Antonio Ligabue. Nel corso della sua lunga carriera ha interpretato oltre 50 film e prodotto altri tra cui 'Ecce Bombo' di Nanni Moretti.