Incendio Pavia, controlli in Piemonte

(ANSA) - ALESSANDRIA, 4 GEN - Controlli dell'Arpa sono in corso nel territorio della provincia di Alessandria dopo l'incendio di un capannone industriale in disuso a Corteleona e Genzone (Pavia) che ha fra l'altro sollevato una densa nube di fumo e ha portato le autorità a evacuare una frazione.

Nell'Alessandrino non si registrano particolari criticità: i venti si stanno muovendo verso Lodi. Anche dal centralino del comando provinciale dei vigili del fuoco e dal responsabile della Protezione Civile Marco Bologna "nessun allarme e nessuna partenza di equipaggi".