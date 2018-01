Incendio devasta centro sociale

(ANSA) - TORINO, 4 GEN - Un incendio ha devastato il centro sociale Vis-Rabbia ad Avigliana (Torino), in bassa Valle di Susa. Gli attivisti hanno diffuso un messaggio in cui segnalano la presenza di "tracce di scasso" e affermano che "è difficile credere che sia stato provocato da un semplice cortocircuito, visto che l'impianto elettrico era a norma e dotato di salvavita". "Tutto ciò che si trovava nella stanza - aggiungono - è andato distrutto, gli infissi in metallo sono stati fusi e le strutture portanti in cemento sono state danneggiate. Il materiale stoccato all'interno non giustificava un tale sviluppo di calore".

Nel messaggio si osserva che in passato ci sono già stati attacchi e atti vandalici a "luoghi di socialità e autogestione" in bassa Valle: "Ricordiamo le bombe carta e le scritte leghiste ai danni dello spazio sociale Takuma, sempre ad Avigliana".